HBG Online Gaming arricchisce l’offerta di Quigioco.it con le nuove slot di GOL Games

HBG Online Gaming continua ad ampliare e diversificare l’offerta di giochi su Quigioco.it con l’introduzione delle nuove slot firmate GOL Games, marchio di punta di Giocaonline, azienda fondata nel 2009 a Milano e leader nell’ideazione di prodotti per il mondo digitale.

GOL Games si distingue per aver conquistato il mercato nazionale con i classici giochi italiani e per la successiva espansione nel settore dei giochi da casino e delle online slot machines. L’approccio innovativo e la capacità di creare esperienze di gioco esclusive sono diventati il tratto distintivo di questo brand.

Con questa integrazione, Quigioco.it rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come piattaforma di gioco online affidabile e innovativa, offrendo agli utenti un’esperienza sempre più immersiva. I nuovi titoli di GOL Games si caratterizzano per un livello di intrattenimento che promette di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Nel corso degli anni, HBG Online Gaming, concessionaria per il gioco online nell’ambito di NOVOMATIC Italia e titolare di Quigioco, si è confermata come un punto di riferimento nell’industria digitale. Questo successo si riflette nei risultati ottenuti nel 2024, anno in cui Quigioco.it ha registrato un significativo balzo in avanti nella classifica nazionale dei ricavi lordi da gioco (GGR), consolidando il suo ruolo tra i principali operatori nel mercato delle scommesse sportive.

L’integrazione delle slot di GOL Games rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di HBG Online Gaming a fornire prodotti di qualità, esperienze innovative e un’attenzione costante ai propri clienti.

PressGiochi