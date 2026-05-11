HBG Online Gaming annuncia l’esclusiva temporanea di Panda Pearls su Quigioco.it

12 Maggio 2026 - 01:17
HBG Online Gaming comunica il lancio in esclusiva di Panda Pearls, il nuovo titolo firmato Greentube, disponibile su Quigioco.it per un periodo limitato nelle prossime settimane. L’iniziativa si inserisce all’interno
HBG Online Gaming comunica il lancio in esclusiva di Panda Pearls, il nuovo titolo firmato Greentube, disponibile su Quigioco.it per un periodo limitato nelle prossime settimane.
L’iniziativa si inserisce all’interno della strategia di sviluppo dell’offerta di Quigioco, orientata alla valorizzazione di contenuti premium e all’introduzione di titoli in anteprima rispetto al mercato.
Attraverso questa esclusiva, la piattaforma rafforza il proprio posizionamento come punto di riferimento per un’esperienza di gioco digitale sempre più distintiva e qualitativa.
Panda Pearls rappresenta un’esperienza di gioco evoluta, caratterizzata da meccaniche dinamiche e modalità bonus integrate che arricchiscono il gameplay.
L’esclusiva temporanea consente a Quigioco di consolidare il proprio ruolo nel panorama del gaming online, puntando su un modello di distribuzione che privilegia qualità, innovazione e accesso privilegiato ai contenuti.
PressGiochi