06 Marzo 2026 - 18:16

HBG Online Gaming annuncia arrivo di Playnetic su Quigioco.it

06 Marzo 2026

HBG Online Gaming annuncia il lancio del nuovo provider Playnetic sulla piattaforma Quigioco.it, segnando un ulteriore passo nel percorso di crescita e ampliamento dell’offerta dedicata al casinò online. L’integrazione rappresenta un’importante evoluzione del catalogo disponibile, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza di gioco sempre più dinamica, moderna e coinvolgente.

Con l’introduzione di Playnetic e dei suoi nuovi titoli, il catalogo di slot online disponibile sulla piattaforma si arricchisce ulteriormente, offrendo agli utenti una varietà ancora più ampia di esperienze di gioco. Le produzioni Playnetic si distinguono per uno stile moderno, animazioni fluide e funzionalità pensate per assicurare prestazioni elevate sia su desktop sia su dispositivi mobili, garantendo così un’esperienza di intrattenimento continua e accessibile in qualsiasi momento.

L’arrivo di Playnetic rafforza inoltre la volontà di HBG Online Gaming di continuare a investire nello sviluppo tecnologico della piattaforma e nell’integrazione di contenuti innovativi. L’obiettivo è quello di ampliare costantemente il catalogo di intrattenimento disponibile su Quigioco, migliorando la qualità complessiva dell’offerta e offrendo agli utenti un’esperienza di gioco sempre più ricca, aggiornata e competitiva nel panorama del gioco online.

Gioco responsabile e tutela del giocatore – Parallelamente allo sviluppo dell’offerta di intrattenimento, HBG Online Gaming conferma il proprio impegno nel promuovere un’esperienza di gioco sicura, trasparente e consapevole. In linea con le normative vigenti e con le migliori pratiche del settore, la piattaforma mette a disposizione strumenti di autolimitazione e risorse informative dedicate al gioco responsabile, contribuendo a favorire un approccio equilibrato e sostenibile all’intrattenimento online.

 

PressGiochi

