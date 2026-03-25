Slot Supreme di Quigioco: RTP maggiorato e prime vincite rilevanti confermano il successo dell’area premium

HBG Online Gaming aggiorna l’evoluzione di Slot Supreme, l’area premium ed esclusiva di Quigioco, disponibile su desktop, mobile e app, che propone una selezione di slot di mercato con RTP maggiorato, pari o superiore al 96%, quindi più elevato rispetto alle versioni standard normalmente disponibili presso altri operatori.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai clienti titoli di riferimento del mercato con condizioni migliorative, mantenendo la stessa esperienza di gioco ma con un ritorno al giocatore più elevato rispetto alle versioni base.

Prime vincite rilevanti sui titoli Pragmatic Play

Le performance registrate nelle ultime settimane evidenziano i primi risultati concreti dell’area Slot Supreme.

In particolare, nelle prime due settimane di marzo sono state registrate vincite significative su alcuni dei titoli più popolari della selezione:

• Madame Destiny Megaways (Pragmatic Play) ha generato vincite complessive superiori a40.000 €

• Buffalo King (Pragmatic Play) ha registrato vincite oltre i 25.000 €

Si tratta di titoli molto conosciuti dal pubblico, presenti nella sezione Supreme con RTP più elevato rispetto alle versioni standard, caratteristica che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’offerta Quigioco.

Anche nei mesi precedenti sono state registrate vincite rilevanti: a febbraio, ad esempio, una sessione di gioco sulla slot Candy Jar Cluster (Pragmatic Play) ha generato una vincita superiore ai 17.000 €.

Un’offerta premium in continua evoluzione Slot Supreme continua ad ampliarsi con nuovi contenuti e provider, rafforzando progressivamente il catalogo di titoli disponibili. L’obiettivo è consolidare un’offerta distintiva basata su:

• RTP pari o superiore al 96%

• selezione premium dei titoli più performanti

• accesso esclusivo su Quigioco.it

• esperienza ottimizzata su desktop, mobile e app

Con Slot Supreme, Quigioco introduce un modello di offerta che punta sulla qualità del catalogo e su condizioni di gioco migliorative, differenziandosi rispetto allo standard presente sul mercato.

Gioco responsabile

Tutte le attività di gioco su Quigioco si svolgono nel rispetto della normativa vigente e dei principi di gioco responsabile. L’accesso è riservato ai maggiorenni e la piattaforma mette a disposizione strumenti di controllo e gestione dell’attività di gioco, promuovendo un’esperienza di

intrattenimento consapevole e sostenibile.

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