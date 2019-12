HBG Gaming ottiene la conformità all’ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale

HBG Gaming è tra le prime aziende del settore a ottenere la conformità all’ ISO 26000 – “Guida alla Responsabilità Sociale”.

L’adesione alla norma internazionale, che fornisce una guida sui principi della Responsabilità Sociale, sul coinvolgimento degli stakeholder e sul modo di integrare comportamenti socialmente responsabili all’interno di un’organizzazione è il raggiungimento di un importante obiettivo per HBG Gaming, che fin dalla sua costituzione ha fatto della Corporate Social Responsibility (CSR) un proprio elemento distintivo, posizionando la Responsabilità Sociale al centro della propria strategia aziendale ed integrandola all’interno dei processi decisionali del Gruppo.

Con questa consapevolezza HBG Gaming investe da molti anni sulla promozione del Gioco Responsabile, sul massimo livello di compliance normativa e sulla garanzia dei più elevati standard qualitativi in tema di sicurezza, tutela dei minori e azioni di contrasto al gioco illegale.

Queste misure rappresentano in assoluto le priorità per HBG Gaming, che intende proseguire nella continua crescita di valore per i propri Stakeholder, adottando rapporti corretti con i fornitori, rispettando i consumatori e offrendo le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti.

La dichiarazione di conformità alla norma è stata emessa dall’ente Bureau Veritas, al termine di un’approfondita attività di assessment.

