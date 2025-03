Hard Rock Digital entra a far parte di IBIA

Hard Rock Digital è entrata a far parte dell’International Betting Integrity Association (IBIA), ampliando la copertura del monitoraggio dell’integrità dell’associazione negli Stati Uniti. Grazie alla partnership, i dati sull’integrità della piattaforma di scommesse sportive online di Hard Rock Digital, Hard Rock Bet, ora confluiranno nella principale rete globale per l’integrità delle scommesse di IBIA, che include oltre 70 aziende e 140 marchi di scommesse sportive che monitorano oltre 300 miliardi di dollari all’anno in gestione delle scommesse (fatturato).

Matt Primeaux, Presidente e Amministratore delegato esecutivo di Hard Rock Digital, ha affermato: “Hard Rock Digital si impegna a proteggere l’integrità dello sport e a garantire un ambiente di gioco responsabile per i nostri giocatori. Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell’International Betting Integrity Association e di sostenere la sua missione aiutando a rilevare attività sospette e garantire il fair play su scala globale”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha affermato: “IBIA è lieta di dare il benvenuto a Hard Rock Digital nella nostra associazione di operatori leader mondiali di scommesse sportive. Hard Rock è una grande azienda statunitense e rappresenta un’altra grande aggiunta alla nostra base di membri in rapida espansione, rafforzando ulteriormente la nostra copertura di monitoraggio dell’integrità nella regione nordamericana e a livello globale. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Hard Rock Digital sull’integrità e sulla protezione dell’attività aziendale da attività di scommesse corrotte”.

IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti di concorrenza con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è gestito da operatori, per operatori, per proteggere i mercati delle scommesse sportive regolamentati dal match-fixing. L’associazione è autorizzata o approvata per fornire servizi di monitoraggio dell’integrità in 32 stati degli Stati Uniti e detiene più licenze Tribal Gaming.

La rete globale di monitoraggio di IBIA è uno strumento anticorruzione altamente efficace, che rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati. Attraverso la rete di monitoraggio IBIA è possibile tracciare le attività transazionali collegate ai singoli account dei clienti. Nel 2024 sono state aggiunte ulteriori funzionalità, con quell’aggiornamento tecnologico che ha migliorato la capacità dell’associazione di rilevare e segnalare attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri.

Il rapporto sull’integrità del 2024 di IBIA pubblicato di recente ha dettagliato 219 avvisi di scommesse sospette segnalati alle autorità competenti durante l’anno. Gli avvisi IBIA hanno contribuito alle indagini e alla successiva sanzione di successo di 17 club, giocatori e dirigenti nel 2024.

