Hamilton senza rivali: il successo nel GP di Silverstone a 1.44. Il settimo titolo Mondiale del pilota Mercedes a un rasoterra 1.15

Lewis Hamilton non ha rivali e, nel Gran Premio di Silverstone, si avvia verso la vittoria numero 7 sul tracciato. Il successo del pilota Mercedes è praticamente certo secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, che quotano il primo posto del britannico a 1.44. L’unico che potrebbe contrastarlo è il compagno di scuderia, Bottas, la cui vittoria vale 3.50. A provare a interrompere il dominio Mercedes potrebbe pensarci Verstappen alla guida della sua Red Bull, ma l’ipotesi è proposta a 9.00. Inizio di stagione difficile per la Ferrari che, infatti, è lontanissima dal podio: la vittoria dei piloti della Rossa Leclerc e Vettel è proposta a ben 50 volte la posta. Hamilton resta protagonista anche nelle quote sulla vittoria del Mondiale: dopo il quarto posto nel primo Gran Premio della stagione, il britannico ha dominato le due gare successive e si candida ad eguagliare il record di 7 titoli mondiali che appartiene a Michael Schumacher. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint non c’è storia, il settimo Mondiale di Hamilton è a un facilissimo 1.15, anche in questo caso i rivali sono Bottas, a 5.00, e Verstappen, più staccato a 20.00. Pochissime le chance per la Ferrari, con il titolo di Leclerc a 50 volte la posta e quello di Vettel a un decisamente improbabile 100.00.

