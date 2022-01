Habanero, dopo l’accordo con Sisal arriva quello con Snaitech

ll fornitore di slot e giochi da tavolo Habanero ha annunciato di aver rafforzato la sua posizione in Italia attraverso l’accordo con Snaitech, di proprietà di Playtech. L’azienda è così

ll fornitore di slot e giochi da tavolo Habanero ha annunciato di aver rafforzato la sua posizione in Italia attraverso l’accordo con Snaitech, di proprietà di Playtech. L’azienda è così attiva sul sito Snai.it, fornendo una gamma selezionata di titoli popolari, come “Egyptian Dreams”, “Four Divine Beasts” e “Presto”.

Habanero, che in novembre aveva stretto analogo accordo con Sisal, considera questo agreement come “un passo cruciale” nella sua strategia di espansione nel mercato europeo e oltre, poiché Snaitech è cresciuta notevolmente sin dal suo inizio nel 2015.

Commentando l’accordo, Arcangelo Lonoce , Head of Business Development Europe di Habanero , ha dichiarato: “Questo accordo è un’ulteriore testimonianza della forza e della reputazione di Habanero come fornitore di giochi, poiché continuiamo ad attrarre affari dai principali operatori di tutto il mondo. Noi siamo entusiasti che Snaitech abbia scelto di collaborare con noi e non vediamo l’ora di iniziare una lunga e proficua collaborazione”.

Alessandro Graziosi, Digital Director di Snaitech ha aggiunto: “Siamo rimasti colpiti da tempo dalla superba qualità dei titoli di Habanero e siamo entusiasti di ospitare i contenuti del fornitore su Snai.it. Speriamo che questo sia l’inizio di una lunga e di successo rapporto con uno dei fornitori più importanti d’Europa.”

