24 Settembre 2025 - 18:19

Guinci (Agic) a PressGiochi: “Unire le competenze per contrastare l’illegale e garantire sostenibilità alle imprese del gioco” – Video

In occasione dell’incontro “Mercato legale e gioco pubblico: il ruolo dell’industria”, organizzato a Roma da AGIC – Confindustria (Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione) insieme alla Luiss Business School, sono

24 Settembre 2025

In occasione dell’incontro “Mercato legale e gioco pubblico: il ruolo dell’industria”, organizzato a Roma da AGIC – Confindustria (Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione) insieme alla Luiss Business School, sono stati presentati i risultati di una ricerca che ha analizzato abitudini e preferenze dei giocatori italiani, con un focus sulle motivazioni che spingono parte della domanda a rivolgersi al canale illegale.

A margine dell’evento, PressGiochi ha intervistato Giuliano Guinci, membro del board di Agic e Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director di Eurobet Italia, che ha evidenziato le priorità per il comparto.

“Il messaggio principale che vogliamo trasmettere – ha spiegato Guinci – è l’attenzione che un’industria matura come quella del gioco legale deve avere nei confronti di un fenomeno ancora rilevante: l’offerta illegale, che continua a presentarsi nel nostro Paese. Serve cura, responsabilità e un’azione condivisa”.

Sul fronte delle riforme, Guinci ha sottolineato come la vera preoccupazione delle aziende non sia tanto il presente, quanto la prospettiva di lungo periodo:
“Non parlerei di paura, ma di aspirazione. L’obiettivo è garantire sostenibilità al comparto. Per farlo occorre completare il percorso di riordino, perché in assenza di una cornice normativa aggiornata riemergono fenomeni che negli scorsi anni eravamo riusciti a contenere”.

Proprio per questo motivo – ha ricordato Guinci – è nata Agic, con l’intento di rappresentare un interlocutore autorevole per le istituzioni in questa fase di trasformazione. “Più che dare suggerimenti, vogliamo offrire disponibilità. Il settore ha bisogno di fare squadra: ognuno con le proprie competenze, lavorando insieme su temi complessi come competitività, contrasto all’illegale e corretta comunicazione. L’industria ha le competenze per contribuire al processo di cambiamento in atto, ma serve collaborazione”.

