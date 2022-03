Guasto tecnico alla Sogei mette fuori uso ADM e Concessionari di gioco

Un «guasto tecnico» alla Sogei mercoledì pomeriggio ha messo fuori uso tutti i portali web dell’amministrazione finanziaria che sono quindi risultati irraggiungibili per molte ore. «Nessun attacco cyber» ma solo «problemi tecnici» ha spiegato la Società generale d’informatica, partner unico del ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce le piattaforme delle amministrazioni e quindi si occupa di moltissimi processi digitali e di pagamento delle istituzioni pubbliche.

Fin dal primo pomeriggio sono andati in tilt quindi i siti di Agenzia delle Entrate, Agenzia di Riscossione, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, Agenzia del Demanio, Ragioneria dello Stato e della stessa Sogei.

Secondo le prime ricostruzioni il problema sarebbe legato ad un calo di tensione nella rete elettrica gestita da Areti Spa, società del Gruppo Acea, con cui Sogei fin dal primo momento è stata in contatto per individuare il guasto.

Al primo segnale di malfunzionamento sono state subito allertate l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Polizia postale. Lo stop è andato avanti ore durante le quali Sogei ha più volte escluso l’attacco hacker informando sui social utenti e cittadini che «i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici».

Ma il caos è stato totale. Migliaia di utenti e professionisti – si legge sul Corriere della Sera-non hanno potuto lavorare né rispettare pagamenti e scadenze. E in tilt è andata anche la piattaforma per il rilascio del green pass con la conseguenza che migliaia di farmacie in tutta Italia non hanno potuto registrare la negatività dei tamponi anti-Covid effettuati e quindi rilasciare la certificazione verde. Pesanti disagi anche per medici e ospedali: è saltato anche il sistema delle ricette mediche e dei certificati che non sono stati potuti registrare né inviare. Stop anche alle scommesse online: attraverso Sogei l’Agenzia dei Monopoli gestisce il gioco legale.

