Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli firmano MoU con le Dogane serbe

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse, hanno sottoscritto oggi, a Roma, un Memorandum d’intesa con il Direttore Generale dell’Amministrazione Doganale della Repubblica di Serbia, Dragiša Petrović, volto a rafforzare la cooperazione in materia di scambio informativo e formazione.

L’accordo mira a potenziare le attività congiunte di contrasto alle violazioni doganali e a favorire la semplificazione e la sicurezza degli scambi commerciali tra i due Paesi. Il Memorandum prevede l’istituzione di un Comitato tecnico congiunto, con il compito di promuovere il coordinamento operativo e lo scambio di informazioni utili alla prevenzione e repressione delle attività illecite e delle frodi nel commercio internazionale.

Particolare attenzione sarà riservata alla formazione del personale, grazie a iniziative di capacity building, corsi di aggiornamento e specializzazione, scambi di buone pratiche, seminari, conferenze ed eventi internazionali.

L’intesa rappresenta un ulteriore passo in avanti nel consolidamento della collaborazione tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, a beneficio della legalità, della trasparenza e dello sviluppo di flussi commerciali sicuri e sostenibili.

Con le dogane serbe il direttore dell’ADM, Roberto Alesse, ha inoltre sottoscritto il Protocollo denominato Green Lanes, che avrà importanti effetti sulla sicurezza dei cittadini italiani e serbi. Grazie, infatti, alla trasmissione anticipata dei dati delle merci provenienti dalla Serbia verso l’Italia prima dell’arrivo delle stesse, migliorerà l’attività antifrode e le procedure doganali saranno più veloci.

