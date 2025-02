Gualzetti (Caritas Ambrosiana): “Il 48% delle persone che si rivolge ai centri d’ascolto sono giocatori patologici”

“Parto dal nostro punto di vista che è molto particolare: abbiamo centri d’ascolto nella diocesi di Milano ma anche nel resto d’ Italia. In generale gli operatori dei nostri centri

“Parto dal nostro punto di vista che è molto particolare: abbiamo centri d’ascolto nella diocesi di Milano ma anche nel resto d’ Italia. In generale gli operatori dei nostri centri d’ascolto dichiarano chela maggior parte delle persone che si rivolge a loro ha dei problemi con l’azzardo. I dati classificati nei vari database permettono di notare che il 48% delle persone che si rivolge ai centri d’ascolto sono giocatori patologici. Questo dato è ulteriormente rafforzato dalle dichiarazioni della fondazione antiusura: chi si rivolge alla fondazione sono persone che hanno contratto dei debiti ed è stato registrato che 1 una persona su 2 ha contratto debiti giocando d’azzardo.

L’azzardo è considerato una causa di indebitamento e impoverimento delle persone ma anche un effetto: molte persone povere tentanto la fortuna con l’azzardo, percepito come un’ illusoria possibilità. Ormai da 20 anni, entrando a conoscenza di questi dati ci siamo impegnati a studiare il fenomeno per comprendere quali siano i metodi migliori per aiutare le persone fragili.

C’è poi un aspetto culturale da considerare: l’offerta di gioco d’azzardo deve sempre essere distante da luoghi sensibili. Il fatto che si voglia ridurre la distanza delle sale gioco dai luoghi sensibili è preoccupante.

Per noi, l’ azzardo non è un gioco, chiediamo quindi riforma trasparente che dichiari i costi reali sulla sanità, sulla finanza pubblica dovuti al contrasto del gioco d’azzardo patologico. Chiediamo una maggiore trasparenza sui rischi derivati dall’azzardo. Devono prevalere la salute e il benessere delle persone. Crediamo sia necessaria una regolamentazione nazionale senza escludere però la possibilità delle autonomie locali di regolamentare ulteriormente il settore.” Lo ha dichiarato Luciano Gualzetti (direttore Caritas Ambrosiana) durante il convegno “Gioco legale: serve una riforma” che si è tenuto oggi presso la Camera dei Deputati, sala Matteotti.

PressGiochi