GTI Asia China Expo: è tutto pronto per gli eventi di settembre

Il 12 ° GTI Asia China Expo (GTI GZ Expo) e il 2 ° China Water Park e Outdoor Amusement Equipment Expo (CWPE) si terranno presso l’area A, complesso di importazione e di esportazione della Cina Pazhou, Guangzhou, dal 9 all’11 settembre 2020.

Le attività economiche della Cina stanno tornando alla normalità poiché l’epidemia si è ampiamente stabilizzata. La Cina sta assistendo a un forte rimbalzo economico. Nell’era post-epidemia, per cogliere le nuove opportunità commerciali nel settore dell’intrattenimento e del tempo libero in Cina e nei mercati emergenti nella regione Asia-Pacifico, l’annuale GTI Asia China Expo sarà la migliore piattaforma per espandere le tue attività!

La mostra annuale di GTI Guangzhou sarà inaugurata a Golden September a Guangzhou, coprendo i prodotti dell’intero settore dei divertimenti. Allo stesso tempo, riunisce anche i migliori player del settore dei giochi e dei divertimenti e potenziali sviluppatori. Tutti gli sforzi sono stati fatti per mobilitare gli acquirenti professionisti di tutto il mondo per visitare la fiera e acquistare beni.

Durante questo spettacolo di 3 giorni, gli acquirenti globali possono scambiare idee con molti produttori faccia a faccia, esplorare i giochi più popolari e acquistare varie attrezzature e componenti per il divertimento.

Per maggiori informazionio visita https://www.taiwanslot.com.tw/web2011/en/news_detail.php?serial=2499#.Xx-84Rt7lPZ, E-mail:gametime@taiwanslot.com.tw

PressGiochi