“Growing the Power of Play”: la proposta creativa per l’edizione 2026 di ICE Barcelona

I delegati che parteciperanno a iGB L!VE 2025, la prima edizione che si terrà a Londra dopo il trasferimento da Amsterdam, riceveranno un’anteprima della nuova proposta creativa realizzata a supporto dell’edizione di gennaio 2026 di ICE Barcelona.

Il progetto “Growing the Power of Play” abbraccia l’ecosistema del gaming e celebra il ruolo svolto dagli espositori e dai visitatori di ICE nel coltivare, alimentare e far crescere tutti gli aspetti del settore, in ogni settore e in ogni giurisdizione. L’immagine raffigura un Giardino Digitale di ispirazione di ICE, mentre la creatività più ampia include sottili riferimenti a icone culturali chiave, tra cui la Sagrada Familia e l’opera di Salvador Dalì.

Delineando la narrativa, Stuart Hunter, Amministratore Delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Ogni anno diamo molta importanza alla nostra creatività, che definisce il tono della prossima edizione di quella che è riconosciuta come la fiera b2b sulla tecnologia del gaming più influente e importante al mondo. Ogni gioco rappresentativo, ogni innovazione nel gaming e ogni adattamento di una nuova tecnologia sono stati presentati ad ICE e, che si tratti di piantare i semi dell’innovazione, impollinare idee o coltivare connessioni, ‘Growing the Power of Play’ racchiude in sé l’essenza dell’esperienza ICE. La creatività è allo stesso tempo coraggiosa e originale e ha un enorme potenziale da applicare ad attivazioni esperienziali in loco.

Sarà il fulcro della nostra campagna di comunicazione globale, mentre ci concentriamo sul consolidamento di quella che è stata un’edizione di debutto di enorme successo dell’ICE Barcelona”.

