Grosseto. Benini (Avviso Pubblico): “A lavoro su opportunità di formazione su questione gioco d’azzardo”

Si è svolto questa mattina, mercoledì 25 novembre, in videoconferenza, l’incontro per la costituzione del Coordinamento di Avviso pubblico per la provincia di Grosseto, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni enti soci di Avviso pubblico della provincia: Francesca Travison, sindaco del Comune di Scarlino, Francesco Limatola, sindaco del Comune di Roccastrada, Andrea Benini, sindaco del Comune di Follonica, e Andrea Biondi, sindaco del Comune di Gavorrano.

Andrea Benini, sindaco del Comune di Follonica, è stato eletto coordinatore per la provincia di Grosseto. “Auspichiamo che l’adesione ad Avviso pubblico si allarghi per mantenere alta l’attenzione su queste tematiche. Il nostro impegno sarà quello di aiutarci ad aprire gli occhi sulle dinamiche di infiltrazione mafiosa e camorristica che già sono presenti nei nostri territori rispetto ai quali è fondamentale dotarci di quegli strumenti di lettura e di azione per fronteggiarle e contrastarle concretamente, condividendo sensibilità e buone pratiche. Ma anche a livello culturale, coinvolgendo associazionismo e scuole. Non mancheranno opportunità di formazione su quanto in questo ambito succede nelle Pubbliche amministrazioni, penso al tema degli appalti, all’anti-riciclaggio e alla delicatissima questione del gioco d’azzardo”.

Tre sono gli obiettivi che il Coordinamento si è prefissato di raggiungere nel prossimo periodo: allargare la rete di adesioni di Avviso pubblico sul territorio provinciale, attraverso incontri con le varie Amministrazioni per illustrare attività e progetti dell’Associazione; lavorare su percorsi formativi politico-amministrativi sulle tematiche degli appalti e dell’antiriciclaggio; organizzare eventi informativi sul tema del gioco d’azzardo, tema molto sentito nella provincia di Grosseto, un territorio in cui i dati sulla spesa risultano essere purtroppo molto elevati.

