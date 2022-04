Grisafi (Konsumer): “Normativa dei giochi si scontra con ideologia e scarsa conoscenza a livello locale”

“L’assenza di dati sul fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo non ci permette di realizzare le corrette azioni repressive. Negli anni della pandemia sono cambiati i profili di giocatori ludopatici. Ci sono molte più donne.

Individuare la fenomenologia della ludopatie ci permette di capire quali sono le azioni più efficienti. L’importanza dei dati è centrale. Purtroppo si parla tanto di questo tema ma manca un approccio scientifico. Ci si basa molto sull’ideologia. L’intervento della politica assume un ruolo centrale. In Konsumer abbiamo accolto una necessità dei consumatori. Vogliamo elaborare strategie per affrontare il fenomeno, solo se si ha conoscenza del tema tutti i soggetti possono attivare una rete di intervento efficace. La normativa è molto complicata che va incontro ad una scarsa conoscenza specifica a livello locale. E’ necessario sfruttare le conoscenze delle realtà come Konsumer che conoscono la materia perché spesso la pubblica amministrazione nel recepire le norme produce l’effetto opposto da quello perseguito. Da parte degli enti locali serve un approccio che tenga in considerazione la complessità della materia”.

Lo ha dichiarato l’avvocato Raffaella Grisafi, Vice Presidente Konsumer Italia in audizione questa mattina presso la Commissione Politiche Sociali Municipio XII per raccontare l’impegno e il lavoro che sta svolgendo, ormai da anni, nell’ambito del contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Roma Municipio XII. Alongi (Comm. Sociale): “Comprendere il fenomeno del gioco d’azzardo patologico per intervenire correttamente”

Premuti (Konsumer): “Contro la patologia da gioco, la collaborazione con gli operatori è fondamentale”

