Greentube sigla una partnership con Codere Online per espandere la presenza in Spagna

Greentube, la divisione Digital Gaming and Entertainment di NOVOMATIC, rafforza la sua presenza nel mercato spagnolo grazie a un nuovo accordo con il rinomato operatore online Codere Online. Grazie a

Greentube, la divisione Digital Gaming and Entertainment di NOVOMATIC, rafforza la sua presenza nel mercato spagnolo grazie a un nuovo accordo con il rinomato operatore online Codere Online.

Grazie a questa integrazione di successo, i giocatori di Codere Online in Spagna possono ora accedere ai titoli di maggior successo di Greentube, tra cui Lucky Lady’s Charm deluxe, Book of Ra e Sizzling Hot deluxe.

Questo accordo rappresenta il culmine di quasi due anni di collaborazione e integrazione tecnica tra le due aziende, che hanno lavorato per garantire un lancio senza intoppi.

Codere Online è una compagnia multinazionale leader con una forte presenza in Spagna e America Latina. L’azienda si distingue per il suo impegno nel fornire esperienze di intrattenimento di alta qualità e per la vasta offerta di giochi dedicata ai propri clienti.

L’ultimo accordo siglato da Greentube in Spagna conferma il suo impegno nell’espansione nei mercati regolamentati chiave, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i principali fornitori di contenuti in Europa.

Claudia Morgese (nella foto), Sales Account Manager di Greentube, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di aver lanciato i nostri contenuti con Codere Online in Spagna. Questa partnership rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita. Codere Online è una realtà di primo piano nel mercato spagnolo e, dopo quasi due anni di impegno su questo progetto, siamo entusiasti di vedere i nostri titoli più amati ora disponibili per la sua vasta base di giocatori.”

Sarit Adania, Head of Casino Product di Codere Online, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di accogliere l’eccezionale portafoglio di giochi di Greentube sulla nostra piattaforma in Spagna. I contenuti di Greentube sono noti per la loro qualità e popolarità, e siamo certi che queste nuove aggiunte offriranno un grande valore ai nostri giocatori. Questa collaborazione riflette il nostro impegno costante nel migliorare l’offerta con i migliori contenuti che l’industria ha da offrire.”

PressGiochi