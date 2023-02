Greentube si espande nei Paesi Baltici con TonyBet

Greentube, la divisione NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment, ha ulteriormente esteso la sua presenza nel mercato regolamentato della Lettonia portando i suoi contenuti in diretta con TonyBet a seguito di

Greentube, la divisione NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment, ha ulteriormente esteso la sua presenza nel mercato regolamentato della Lettonia portando i suoi contenuti in diretta con TonyBet a seguito di un’integrazione riuscita.

I clienti di TonyBet nello stato baltico possono ora godere di una vasta gamma di titoli classici Greentube e blue chip NOVOMATIC, tra cui Book of Ra™ deluxe, Lucky Lady’s Charm™ deluxe e Sizzling Hot™, nonché successi moderni di Diamond Link™ e Cash Gamma Connections™.

TonyBet, che offre scommesse sportive, casinò online e casinò dal vivo in Lettonia attraverso il dominio TonyBet.lv, è anche pronto a lanciare i contenuti di Greentube nel mercato regolamentato della Spagna. L’ambizioso operatore ha attualmente 10 licenze di gioco d’azzardo online in tutto il mondo e si impegna ad aderire alle migliori pratiche per proteggere gli interessi dei giocatori.

Greentube ha una presenza di lunga data negli Stati baltici, dove il suo variegato portafoglio di iconiche slot online ha dimostrato di essere un successo tra i giocatori, mentre l’espansione in tutta Europa continua a essere un pilastro fondamentale all’interno della strategia di crescita dell’azienda.

Opher Ben Zvi, Deputy Head of Sales & Key Account Management di Greentube, ha dichiarato: “Questo accordo con TonyBet offre un’ulteriore prova del nostro impegno nei confronti dei giocatori nei Paesi Baltici ed è fantastico vedere i nostri giochi andare live in Lettonia con un operatore così importante. TonyBet ha fatto passi da gigante negli ultimi anni nella costruzione di una vasta base di clienti, con il gioco d’azzardo più sicuro al centro della sua strategia, e non vediamo l’ora di servire i suoi giocatori in Spagna a tempo debito”.

Davis Skulte, Key Account Manager di Game Provider presso TonyBet, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile. Greentube, in quanto uno dei maggiori fornitori di giochi, spunta tutte le caselle. Siamo convinti che ciò si tradurrà in una straordinaria partnership e in una crescita reciproca in Lettonia, presto seguita dalla Spagna e da altri mercati. Greentube porta una vasta gamma di contenuti nella regione e siamo lieti di poter offrire i suoi giochi ai nostri giocatori in tutto il mondo”

