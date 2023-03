Greentube firma un accordo con SYNOT Games

Greentube, la divisione NOVOMATIC Gaming and Entertainment, è pronta ad aumentare la sua offerta di prodotti in Germania dopo aver firmato un accordo sui contenuti con il fornitore SYNOT Games.

L’accordo vedrà una serie di giochi più recenti e popolari di SYNOT resi disponibili per giocare sull’offerta di StarGames, il sito di giochi online di Greentube rivolto alla Germania.

Titoli SYNOT come Book of Secrets, Zeus Wild Thunder e Hunter’s Spirit saranno tra i primi giochi ad essere lanciati sul sito, con altri che seguiranno nei prossimi mesi.

StarGames, noto nel settore dei giochi online come il primo marchio a offrire il titolo originale Book of Ra™ ai giocatori online in Germania, il mese scorso ha ottenuto con successo una licenza nazionale dalla Gambling Authority of the Federal States (GGL) per offrire slot online in tutta la Germania. l’intero paese. Da allora l’operatore ha stabilito una forte presenza, offrendo un ampio portafoglio di slot alla sua rete di giocatori in espansione.

Sebbene il lancio iniziale dei contenuti di SYNOT avverrà in Germania, la partnership potrebbe essere estesa ad altri mercati in cui Greentube è attiva.

Laszlo Pados, Brand Manager di StarGames, ha dichiarato: “Accogliere la raccolta di contenuti di successo di SYNOT Games su StarGames è molto eccitante per noi. I loro giochi sono estremamente popolari tra i giocatori tedeschi, quindi questa partnership è stata una scelta logica nella nostra strategia per rendere StarGames.de un leader di mercato delle slot online in Germania. Siamo sicuri che i nostri clienti apprezzeranno questa aggiunta e continueranno a godere della nostra libreria in continua crescita di slot online”.

Martina Hrabinska, Chief Commercial Officer di SYNOT Games, ha dichiarato: “È un grande risultato per noi firmare un altro grande accordo con Greentube che rappresenta una pietra miliare significativa nello sviluppo della nostra presenza nei mercati regolamentati. Siamo lieti e convinti che la nostra prestigiosa collezione di giochi sarà ben accolta e apprezzata dai loro giocatori, attraverso il loro marchio di gioco d’azzardo online StarGames.de”.

PressGiochi