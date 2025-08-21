Greentube debutta in Moldavia con la National Lottery

Greentube, la divisione digitale di gioco e intrattenimento di NOVOMATIC, fa il suo debutto nel mercato della Moldavia grazie a una collaborazione con la National Lottery.

L’accordo segna la prima presenza di Greentube in Moldavia e prevede il lancio di una selezione dei suoi titoli più iconici attraverso l’operatore statale.

I giocatori moldavi possono ora accedere ai titoli più leggendari di Greentube, tra cui Book of Ra™ deluxe, Sizzling Hot™ deluxe e Lucky Lady’s Charm™ deluxe, giochi già molto apprezzati in mercati simili della regione.

Oltre ai classici più amati, i giocatori avranno anche accesso a Piggy Prizes Wand of Riches™ 2 Buy Bonus, una delle novità Greentube del 2025, con altri nuovi titoli in arrivo prossimamente.

Fondata nel 2011, la National Lottery della Moldavia ha progressivamente ampliato la propria offerta includendo una vasta gamma di giochi online di lotteria e scommesse, oltre a lotterie fisiche e slot machine. In quanto unico operatore statale autorizzato, svolge un ruolo fondamentale nel garantire un gioco responsabile e nel sostenere iniziative pubbliche attraverso le entrate gestite dallo Stato.

Questa partnership conferma l’impegno di Greentube per l’espansione nei mercati regolamentati e rafforza ulteriormente la sua presenza nell’Europa centrale e orientale.

Andrei Petre, Sales and Key Account Manager di Greentube, ha dichiarato: “Entrare nel mercato moldavo è per noi un traguardo entusiasmante, perfettamente in linea con la nostra strategia di crescita nei mercati regolamentati. Collaborare con la Lotteria Nazionale ci offre una posizione unica in Moldavia e l’opportunità di raggiungere un vasto pubblico con i nostri contenuti, sia classici che nuovi. Siamo entusiasti di costruire una presenza duratura e di successo in questo mercato dinamico.”

Un portavoce della National Lottery della Moldavia ha aggiunto: “La partnership con Greentube ci permette di ampliare il nostro portafoglio digitale con giochi riconosciuti a livello internazionale per qualità e affidabilità. Questo passo rappresenta un momento importante nella diversificazione dell’offerta disponibile per i giocatori della Repubblica di Moldavia. Valorizziamo la nostra collaborazione con Greentube e riteniamo che rifletta il nostro impegno condiviso per un ambiente di gioco responsabile, regolamentato e sicuro.”

“Sottolineiamo inoltre che tutte le attività intraprese saranno svolte nel pieno rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di pubblicità e gestione del gioco d’azzardo. La National Lottery resta fedele alla sua missione di promuovere pratiche trasparenti e conformi, contribuendo attivamente allo sviluppo sostenibile del settore in Moldavia.”

