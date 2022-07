Greentube aumenta la presenza nei Paesi Bassi e in Belgio attraverso l’accordo Carousel

Greentube, la divisione NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment, ha pubblicato il suo ampio catalogo di giochi nei mercati regolamentati olandese e belga con Carousel.be e 711.nl.

I clienti di Carousel in entrambi i paesi possono ora godere dei titoli del portafoglio completo di Greentube, tra cui una varietà di classici di alto livello come Random Runner™, Simply Wild™ e Grand Slam™ Casino, insieme ai preferiti dei giorni nostri, tra cui Diamond Link™: Mighty Elephant , Book of Ra™ deluxe, Sizzling Hot™ deluxe e molti altri.

L’integrazione di successo si aggiunge a una serie di accordi raggiunti dal fornitore in seguito alla regolamentazione del mercato olandese dello scorso anno.

Greentube è in grado di offrire i suoi giochi attraverso licenze di fornitori olandesi e belghe, che includono tutte le certificazioni di gioco richieste. Carousel è certificato dall’autorità olandese di regolamentazione del gioco De Kansspelautoriteit (KSA) e dalla Gaming Commission belga.

Andy Duschek, Sales and Key Account Manager per i Paesi Bassi presso Greentube, ha dichiarato: “Nel giro di meno di un anno dall’apertura del mercato regolamentato, abbiamo visto che i nostri giochi hanno prodotto risultati molto forti nel mercato olandese e il nostro obiettivo ora è costruire su quell’eccellente inizio. Carousel è un operatore di fiducia sia nei Paesi Bassi che in Belgio e questo accordo ci consente di far crescere la nostra presenza in entrambi i mercati, fornendo ai giocatori esperienze di gioco di alta qualità che risuonano con le preferenze locali della base di clienti”.

Gilles De Backer COO di Carousel, ha dichiarato: “Ci sforziamo sempre di offrire ai nostri giocatori un ambiente online sicuro e divertente che offra contenuti a un’ampia gamma di giocatori. “L’equilibrio tra titoli classici e innovativi offerti da Greentube si adatta perfettamente alle esigenze dei giocatori sia nei Paesi Bassi che in Belgio e riteniamo che questo accordo rappresenti l’inizio di una partnership che continuerà a prosperare”.

PressGiochi