Greentube amplia l’offerta di giochi premium con l’operatore tedesco Jokerstar

Greentube, la divisione NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment, ha rafforzato la sua presenza nel mercato tedesco dopo aver accettato di fornire una selezione dei suoi giochi di punta a Jokerstar.

Questo accordo ha visto l’arrivo di alcuni dei suoi giochi classici su Jokerstar, tra cui Book of Ra™ deluxe, Lucky Lady’s Charm™ deluxe e Sizzling Hot™. Uno dei primi nuovi titoli aggiunti al sito è stato Cash Connection™ Book of Ra™. La partnership segue una linea di accordi di successo tra Greentube e i principali operatori tedeschi in quanto la società gode di un aumento della domanda per i suoi giochi nella regione.

Di proprietà di Kling Automaten, Jokerstar è un’azienda a conduzione familiare di terza generazione con radici nel settore terrestre tedesco, che possiede oltre 165 sale giochi in tutto il paese. La società è entrata nello spazio online nel 2022 dopo essere stata approvata per una licenza da Glücksspielbehörde der Länder (GGL) nel mercato regolamentato del gioco online tedesco. Jokerstar.de ha ottenuto ottimi risultati sin dal suo lancio, con una vasta gamma di favoriti terrestri che si sono dimostrati popolari tra i giocatori.

Julia Schagerl, Regional Manager di Greentube, ha dichiarato: “Jokerstar è uno degli operatori terrestri più riconoscibili della Germania e ha costruito una solida reputazione nel corso degli anni. Siamo lieti di aver ulteriormente migliorato il nostro portafoglio di giochi premium sul sito e non vediamo l’ora di crescere insieme al marchio nella regione negli anni a venire”.

Jürgen Kling, proprietario e CEO di Jokerstar, ha dichiarato: “Greentube non ha bisogno di presentazioni. Essendo uno dei principali sviluppatori di slot al mondo, i loro giochi sono immersi nel patrimonio terrestre dell’azienda, fornendo anche importanti elementi innovativi. Non potremmo essere più felici di poter offrire ai nostri giocatori il loro portafoglio di giochi di prima classe”.

