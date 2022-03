Green pass: da maggio possibile addio al certificato verde

Addio al green pass al chiuso e all’obbligo vaccinale. In vista della fine dello stato di emergenza che terminerà il prossimo 31 marzo, il governo Draghi sta lavorando al decreto sulla road map delle riaperture, che probabilmente presenterà mercoledì 16 marzo.

1° aprile – Il 1° aprile dovrebbe cadere l’obbligo di super green pass (rilasciato con la sola vaccinazione o guarigione da Covid 19) per bar, ristoranti, piscine, palestre. Non sarà richiesto neanche il tampone negativo. Stop al super green pass anche per il trasporto locale. Dal 1° aprile, addio a green pass base e rafforzato anche per hotel e strutture ricettive, servizi alla persona, sport all’aperto, musei, mostre, luoghi della cultura (anche al chiuso). Non solo. Stop al certificato anche per negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, sagre e fiere, impianti di risalita all’aperto, spettacoli e feste all’aperto, cerimonie pubbliche.

La capienza degli impianti sportivi torna al 100% sia all’aperto che al chiuso (in questo caso con obbligo di mascherina). Le discoteche all’aperto potranno tornare a lavorare a capienza piena.

Resta l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso ad eccezione dell’abitazione privata. Il ministro della Salute Roberto Speranza invoca prudenza perché «i casi stanno risalendo in tutta Europa».

1° maggio – Addio all’obbligo di green pass al chiuso. Non servirà più per bar e ristoranti, mense e catering, cinema, teatri, concerti, eventi sportivi, studenti universitari, centri benessere, sport e spogliatoi, convegni e congressi, corsi di formazione, centri culturali e concorsi pubblici. Non solo. Termina l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 all’aperto sia ai concerti che negli stadi.

Si discute invece sui tempi dell’eliminazione del green pass al lavoro. Il governo Draghi sarebbe orientato a superare le sanzioni legate all’obbligo di vaccino per gli over 50.

1° giugno – Dal 1° giugno, addio alla mascherina Ffp2 al chiuso per i mezzi del trasporto pubblico locale, funivie, palestre e altri sport al coperto e per aerei, treni e navi. Dalla stessa data, le discoteche al chiuso potranno lavorare a capienza piena, rispettando i protocolli di sicurezza.

15 giugno – Da questa data stop all’obbligo vaccinale per medici, infermieri, operatori delle Rsa, insegnanti e personale della scuola, per chi lavora nel comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico, per il personale della polizia locale, dei servizi segreti e della polizia penitenziaria. Termina l’obbligo anche per gli over 50, che non saranno più tenuti a presentare il green pass per accedere al posto di lavoro.

PressGiochi