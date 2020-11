Grecia. SIQ sarà il primo laboratorio di giochi con licenza

Il 2 novembre 2020, SIQ, l’Istituto sloveno di qualità e metrologia, è stato formalmente approvato come organizzazione di certificazione che gestisce un laboratorio specializzato, ottenendo una licenza per testare le tecnologie di gioco in conformità con la nuova legislazione greca sul gioco. L’ambito della licenza include le tecnologie dei casinò, i sistemi VLT (Video Lottery Terminal) e i sistemi di gioco su Internet.

Zoran Svetic, Direttore, SIQ, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare che SIQ Lubiana è il primo laboratorio indipendente di test sui giochi ad aver soddisfatto tutti i requisiti della Hellenic Gaming Commission. Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare la Greek Hellenic Gaming Commission per la loro fiducia e collaborazione, non vediamo l’ora di intraprendere nuovi progetti che contribuiranno sicuramente a una maggiore qualità del gioco in Grecia”. Questa approvazione segue lo sviluppo di SIQ negli Stati Uniti, con due nuove licenze concesse in ottobre; la licenza Vendor Minor per testare le tecnologie di scommesse sportive in Colorado, nonché una licenza per testare tutte le varietà di attrezzature per casinò in Ohio.

L’Hellenic Gaming Commission (HGC) è un’autorità amministrativa indipendente responsabile della regolamentazione, supervisione e audit delle attività di gioco d’azzardo, svolte nel territorio greco ed è stata inizialmente istituita nel 2004 con la legge 3229/2004 (A 38) e a febbraio 2012, in virtù della Legge 4038/2012 (A 14) è stata convertita e da allora opera come Autorità amministrativa autonoma, godendo di piena indipendenza ed autonomia amministrativa e finanziaria. SIQ è un’istituzione professionale, indipendente e imparziale che fornisce soluzioni complete nei settori della verifica e certificazione dei prodotti, della valutazione dei sistemi di gestione, della metrologia e della formazione. Fornendo una vasta gamma di servizi completi, l’obiettivo di SIQ è quello di supportare le organizzazioni nei loro sforzi per realizzare i loro obiettivi relativi alla qualità dei loro prodotti e servizi e per aumentare la produttività e l’efficienza delle loro operazioni. Per più di 50 anni SIQ ha collaborato con le organizzazioni nei loro sforzi per entrare nei mercati, aumentare la produttività, migliorare la qualità e raggiungere l’eccellenza.

