Grecia, nel 2025 i ricavi dal gioco superano i 3 miliardi di euro

Il settore del gioco in Grecia ha chiuso il 2025 con una raccolta pari a 3,07 miliardi di euro, segnando una crescita del 6,7% su base annua. È quanto emerge

Il settore del gioco in Grecia ha chiuso il 2025 con una raccolta pari a 3,07 miliardi di euro, segnando una crescita del 6,7% su base annua. È quanto emerge dal rapporto annuale della Commissione Ellenica per il Gioco (EEEP), che evidenzia anche l’aumento del contributo del comparto online e il rafforzamento delle attività di controllo sul mercato.

GIOCO FISICO – Il comparto terrestre ha generato 1,88 miliardi di euro di GGR e rappresenta il 61,2% del mercato. mentre il gioco a distanza ha raggiunto il 38,8%, Le entrate pubbliche generate dal settore attraverso tasse, prelievi e canoni di licenza hanno totalizzato 1,17 miliardi di euro, in aumento dell’11,2%.

Nel segmento terrestre, i giochi numerici come KINO hanno prodotto 711,3 milioni di euro (37,8% del GGR terrestre), seguiti dalle scommesse sportive con 414,2 milioni (22%), dalle VLT con 365,9 milioni (19,5%), dai casinò con 268,6 milioni (14,3%), dalle lotterie statali con 114,6 milioni (6,1%) e dalle scommesse ippiche con 6,4 milioni (0,3%).

GIOCO ONLINE – L’Igaming ha generato il 38,79% del GGR complessivo, registrando una crescita del 10,5% rispetto al 2024. Le scommesse a quota fissa hanno rappresentato il 40,3% dei ricavi online, mentre casinò live, poker e slot online hanno contribuito per il restante 59,7%.

Gli operatori online hanno fornito il maggiore contributo alle entrate pubbliche con 736,94 milioni di euro (63,1%), seguiti da OPAP con 326,66 milioni di euro (27,95%).

In merito al contrasto al gioco illegale, i domini inseriti nella blacklist sono saliti da 9.590 nel 2024 a 12.642 nel 2025, mentre le segnalazioni ricevute sono state 586. Secondo il governo greco, il gioco illegale avrebbe causato circa 400 milioni di euro di mancate entrate nell’ultimo anno.

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