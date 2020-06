Grecia. INTRALOT inserita tra i primi dieci datori di lavoro più interessanti dal REBR 2020

INTRALOT è lieto di annunciare che è stato inserito tra i primi 10 datori di lavoro più interessanti della Grecia secondo la ricerca internazionale Employer Brand (REBR) 2020. Le prime 10 aziende sono tra più grandi in Grecia, mantengono una forte immagine e allo stesso tempo offrono un ambiente di lavoro stimolante, mantenendo soddisfatta la loro forza lavoro. REBR è un sondaggio indipendente con quasi 185.000 partecipanti e 6.136 aziende in 33 paesi e si concentra su quelli più grandi in termini di numero di persone occupate, misurando l’opinione pubblica in merito ai luoghi di lavoro più interessanti e rivela i principali criteri dei candidati durante la ricerca di lavoro.

Il Dr. Chris Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere riconosciuti come una delle migliori aziende per cui lavorare. Questo riconoscimento è reso possibile dai nostri ambasciatori, dai dipendenti INTRALOT e dalla nostra attenzione alla tecnologia per l’avanguardia nel nostro ecosistema di prodotti che guida l’innovazione del nostro business. Il nostro impegno per un ambiente equo e collaborativo crea una cultura in cui tutti sentono di avere pari opportunità di appartenenza, successo e costruzione di carriera. Operando in oltre 44 mercati in tutto il mondo, offriamo al nostro personale l’opportunità di una carriera internazionale e sviluppare capacità professionali esplorando nuovi ambienti culturali. Vale la pena ricordare che nel 2019, nelle aree di avanzamento professionale e sviluppo personale dei nostri dipendenti, il 10% nella sede centrale ha fatto un passo avanti nella carriera, mentre sono stati erogati 102 programmi di formazione e più di 3.300 ore per sfruttare il loro talento”.

PressGiochi