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Grecia, denunciati 18 influencer che promuovevano piattaforme di gioco senza licenza

La Grecia intensifica la lotta contro il gioco d’azzardo illegale e punta il mirino anche sui social network. La Commissione ellenica per il gioco (EEEP) ha infatti presentato denunce penali

30 Giugno 2026

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La Grecia intensifica la lotta contro il gioco d’azzardo illegale e punta il mirino anche sui social network. La Commissione ellenica per il gioco (EEEP) ha infatti presentato denunce penali nei confronti di 18 influencer e streamer accusati di promuovere piattaforme di scommesse prive di autorizzazione.

L’annuncio è stato dato dal presidente dell’autorità, Antonis Bartholomew, nel corso del Greek Online Gaming Day, precisando che i primi cinque profili coinvolti raggiungevano complessivamente oltre tre milioni di follower. Secondo l’autorità, il crescente utilizzo di influencer e creator digitali per pubblicizzare operatori illegali rappresenta una delle principali sfide per il settore, soprattutto per il rischio di esposizione dei minori a contenuti legati al gioco.

I numeri illustrati durante l’evento mostrano la portata del fenomeno: nel 2025 circa 900.000 persone in Grecia hanno utilizzato circuiti di gioco illegali, un mercato che avrebbe un valore stimato di circa 2 miliardi di euro all’anno e che comporterebbe una perdita di circa 400 milioni di euro di entrate fiscali.

Parallelamente, il Parlamento greco ha approvato una profonda riforma della normativa sul gioco. Il provvedimento rafforza i poteri della Commissione ellenica per il gioco, aumenta il personale dell’autorità di controllo e introduce nuovi strumenti per contrastare gli operatori non autorizzati.

Tra le novità figurano l’obbligo per banche e istituti di pagamento di bloccare le transazioni verso piattaforme illegali e l’estensione della blacklist anche alle applicazioni mobili, oltre che a siti web, domini e indirizzi IP.

La nuova normativa interviene inoltre sulla promozione del gioco illegale, prevedendo sanzioni comprese tra 5.000 e 50.000 euro per ogni violazione nei confronti di influencer, affiliati, gestori di siti internet e altri soggetti che favoriscano la diffusione di operatori senza licenza attraverso social media, blog, link di affiliazione o applicazioni.

Il pacchetto di riforme introduce infine nuove regole anche per il mercato regolamentato, con procedure più rigorose per l’identificazione dei giocatori e una revisione della tassazione delle vincite, mentre vengono inasprite le sanzioni contro chi partecipa o facilita attività di gioco illegale.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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