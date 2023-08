Grecia: al via consultazione pubblica per introdurre nuove misure di protezione dei giocatori

L’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo greca, la Hellenic Gaming Commission (HGC), ha aperto una consultazione pubblica su una serie di proposte di nuove misure di protezione dei giocatori.

Gli operatori del gioco d’azzardo e le altre parti interessate hanno tempo fino al 15 settembre per fornire un feedback sulle proposte.

Le misure proposte, che richiedono l’approvazione del ministero greco dell’Economia e delle finanze, includono la creazione di un registro nazionale di autoesclusione. Il regolatore manterrebbe il registro, che consentirebbe ai giocatori di scegliere un periodo compreso tra una settimana e dieci mesi per autoescludersi dal gioco d’azzardo. Il giocatore dovrebbe quindi presentare una richiesta per revocare l’esclusione, che sarebbe possibile in qualsiasi momento dopo la scadenza del periodo scelto. Il registro includerebbe i dati sulla durata dell’esclusione e sul licenziatario che ha ricevuto la richiesta.

Altre proposte nella consultazione includono la creazione di carte per il giocatore che consentirebbero ai giocatori di giocare d’azzardo nei casinò con un collegamento ai conti dei giocatori online. Nel frattempo, i licenziatari avranno l’obbligo di formare il proprio personale sui regolamenti del gioco attraverso programmi di istruzione e formazione specializzati. Un responsabile della formazione dedicato dovrebbe essere in grado di fornire dettagli sulla formazione all’autorità di regolamentazione su richiesta.

Un’altra nuova misura vedrebbe i casinò con licenza ospitare spazi di studio con attrezzature specialistiche da cui gestire giochi con croupier dal vivo. Infine, si propone di rendere obbligatorio per i licenziatari di disporre di una riserva di sicurezza finanziaria e fornire notifiche più chiare degli orari di apertura.

La Grecia ha regolamentato il gioco d’azzardo online nel 2021. L’anno scorso ha confermato un allentamento dei limiti di puntata per i giochi da casinò online e il poker, aumentando la scommessa massima per le slot online e i giochi da tavolo da € 2 a € 20.

PressGiochi