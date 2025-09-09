Newsletter

09 Settembre 2025 - 17:56

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Grecia, 200 indagati per presunto riciclaggio di denaro tramite piattaforme di gioco e rivenditori collegati

Il settore del gioco d’azzardo in Grecia è sotto esame a seguito di un’indagine su presunto riciclaggio di denaro che coinvolgerebbe funzionari governativi e dipendenti pubblici. L’Autorità ellenica antiriciclaggio (Hellenic

09 Settembre 2025

Share the post "Grecia, 200 indagati per presunto riciclaggio di denaro tramite piattaforme di gioco e rivenditori collegati"

Stampa pagina

Il settore del gioco d’azzardo in Grecia è sotto esame a seguito di un’indagine su presunto riciclaggio di denaro che coinvolgerebbe funzionari governativi e dipendenti pubblici. L’Autorità ellenica antiriciclaggio (Hellenic AML Authority) sostiene di aver identificato un’operazione di riciclaggio che coinvolge circa 200 persone, con fondi che sarebbero stati trasferiti attraverso prodotti di gioco.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, veniva seguito un meccanismo specifico: un cliente apriva un conto su una piattaforma autorizzata, ottenendo un codice personale collegato al proprio profilo. Il presunto responsabile si recava poi presso un rivenditore affiliato consegnando una somma consistente in contanti, che veniva depositata sul conto, evitando così bonifici bancari tracciabili. I commessi, in genere, non richiedevano prove sull’origine dei fondi.

I depositi venivano quindi accreditati sul profilo del giocatore sulla piattaforma autorizzata, legittimando di fatto il denaro contante, che veniva poi trasferito su un conto bancario personale. Gli investigatori citano depositi individuali fino a 1 milione di euro, per i quali non è stato possibile chiarire l’origine dei fondi.

Almeno dieci operatori autorizzati del comparto del gioco sarebbero al momento sotto esame per non aver rispettato le normative antiriciclaggio.

L’Autorità ellenica antiriciclaggio, guidata dall’ex procuratore aggiunto della Corte Suprema Haralambos Vourliotis, collaborerà strettamente con la Commissione ellenica per il gioco (Hellenic Gaming Commission), l’ente responsabile della supervisione delle attività di gioco nel Paese.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

India, la Corte Suprema esaminerà i ricorsi contro il divieto di giochi online

Kambi lancia un odds feed ebook, ridefinendo il ruolo della fornitura di quote nelle scommesse sportive moderne

Grecia, 200 indagati per presunto riciclaggio di denaro tramite piattaforme di gioco e rivenditori collegati

USA, New York: ad agosto il GGR dalle scommesse sportive raggiunge i $178,2 milioni

Octavian Lab amplia il proprio network: arriva Aviatrix

Gioco responsabile e giovani under 25: a Roma la presentazione della ricerca della Fondazione FAIR

Microgame annuncia la partecipazione al SBC Summit 2025 di Lisbona

Dazn: Agcom punta il faro su pubblicità vietate a gioco d’azzardo

“WEEKEND DA SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar, cercasi 86 vincitori

Quigioco.it: giocatore vince 70mila euro alla SCOPA PREMIO MATTO

Black list ADM, oscurati altri 23 siti di gioco illegale

UK, il Primo Ministro promette maggiori poteri ai comuni sulle sale da gioco

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy