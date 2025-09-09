Grecia, 200 indagati per presunto riciclaggio di denaro tramite piattaforme di gioco e rivenditori collegati

Il settore del gioco d’azzardo in Grecia è sotto esame a seguito di un’indagine su presunto riciclaggio di denaro che coinvolgerebbe funzionari governativi e dipendenti pubblici. L’Autorità ellenica antiriciclaggio (Hellenic

Il settore del gioco d’azzardo in Grecia è sotto esame a seguito di un’indagine su presunto riciclaggio di denaro che coinvolgerebbe funzionari governativi e dipendenti pubblici. L’Autorità ellenica antiriciclaggio (Hellenic AML Authority) sostiene di aver identificato un’operazione di riciclaggio che coinvolge circa 200 persone, con fondi che sarebbero stati trasferiti attraverso prodotti di gioco.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, veniva seguito un meccanismo specifico: un cliente apriva un conto su una piattaforma autorizzata, ottenendo un codice personale collegato al proprio profilo. Il presunto responsabile si recava poi presso un rivenditore affiliato consegnando una somma consistente in contanti, che veniva depositata sul conto, evitando così bonifici bancari tracciabili. I commessi, in genere, non richiedevano prove sull’origine dei fondi.

I depositi venivano quindi accreditati sul profilo del giocatore sulla piattaforma autorizzata, legittimando di fatto il denaro contante, che veniva poi trasferito su un conto bancario personale. Gli investigatori citano depositi individuali fino a 1 milione di euro, per i quali non è stato possibile chiarire l’origine dei fondi.

Almeno dieci operatori autorizzati del comparto del gioco sarebbero al momento sotto esame per non aver rispettato le normative antiriciclaggio.

L’Autorità ellenica antiriciclaggio, guidata dall’ex procuratore aggiunto della Corte Suprema Haralambos Vourliotis, collaborerà strettamente con la Commissione ellenica per il gioco (Hellenic Gaming Commission), l’ente responsabile della supervisione delle attività di gioco nel Paese.

