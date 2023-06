GRAZIE A STARCASINÒ SPORT LA PASSIONE DIVENTA DIVERTIMENTO: UNA SPECIALE CACCIA AL TESORO PER TRE TIFOSI DEL SASSUOLO

StarCasinò Sport, Official Infotainment Partner del Sassuolo, ha organizzato un’attività unica per tre tifosi neroverdi: presso l’Official Store del club, il brand di intrattenimento sportivo ha coinvolto tre ragazzi appassionati della squadra

I tre fortunati Luca, Mattia e Penelope, selezionati tramite i propri profili social, si sono messi in gioco con il brand partner del Sassuolo in una gara di velocità e rapidità. Sotto la supervisione della giornalista Sara Piccinini, nei pochi secondi a loro disposizione i tre partecipanti dovevano indossare il più alto numero di vestiti marchiati U.S. Sassuolo e accaparrarsi più gadget del club possibile. Il tempo limite per ogni concorrente, 90/60/30 secondi, è stato definito grazie a un quiz a risposta multipla sulla storia neroverde.

Penelope, sfruttando l’indecisione dei suoi avversari, ha risposto correttamente “2008” alla domanda “In quale anno il Sassuolo ha disputato l’ultima partita presso lo stadio Ricci?” e si è aggiudicata i 90 secondi. Nel tempo a sua disposizione è riuscita a collezionare due kit da gioco ufficiali, una giacca, un poster della squadra, un berretto, uno zaino, un pallone e alcune spillette. Nel secondo quesito “Qual è stato il miglior posizionamento del Sassuolo in Coppa Italia?”, Luca ha indicato correttamente “Quarti di finale” e ha ottenuto un minuto: si è accaparrato ben cinque maglie da gara, un piumino, due cappelli e alcuni gadget. Mattia, infine, ha avuto a disposizione solo trenta secondi ma con molta organizzazione e prontezza è riuscito comunque a sfruttare al meglio il suo tempo limite. Infatti, ha conquistato un ottimo bottino: una maglia da gioco, una giacca, un gagliardetto, una sciarpa, un cappello e un pallone della Serie A. Un grande regalo di StarCasinò Sport, che ha permesso ai tre fan di tornare a casa con tutto quello che sono riusciti a raccogliere.

L’attività insieme ai tre tifosi del Sassuolo si inserisce nel progetto di StarCasinò Sport “Il nuovo modo di vivere il Sassuolo”: esperienze allo stadio, entusiasmanti giochi, attività con i calciatori e regali unici per avvicinare sempre di più gli appassionati alla loro squadra del cuore. Maggiori informazioni sulle prossime iniziative in programma sono disponibili sul sito di StarCasinò Sport.

