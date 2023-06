Grazie a Cristaltec, i protagonisti dei fumetti Flash Gordon™ e Mandrake the Magician™ approdano nel mercato del gaming italiano

Cristaltec è orgogliosa di comunicare di aver raggiunto un accordo con Hearst Holding Inc, Features Syndicate Division, per lo sfruttamento in Italia dei diritti relativi a Flash Gordon™ e Mandrake

Cristaltec è orgogliosa di comunicare di aver raggiunto un accordo con Hearst Holding Inc, Features Syndicate Division, per lo sfruttamento in Italia dei diritti relativi a Flash Gordon™ e Mandrake the Magician™, noti protagonisti del fumetto mondiale.

“In un’ottica di rafforzamento della strategia Omnichannel, l’acquisizione dei diritti di questi due personaggi ci permette di consolidare la nostra presenza sul mercato del Gaming Italiano – dichiara Giovanni Agliata, Fondatore ed AD di Cristaltec – e di iniziare a muovere i primi passi in quello Internazionale”.

Nel ringraziare la Hearst Holding Inc, Features Syndicate Division per la fiducia accordata, comunichiamo l’uscita nei prossimi giorni per il mercato AWP del multigame Flash Gordon™, cui farà seguito quello di Mandrake the Magician™. Entrambi i titoli verranno poi proposti nell’ultimo quarto del 2023 anche per i segmenti VLT ed Online.

Siamo certi che questo connubio e la storica fama dei personaggi sarà motivo di orgoglio e rafforzamento sul mercato italiano del marchio Cristaltec”.

