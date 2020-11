Gravina. Sequestrati 13 apparecchi da gioco, sanzioni per 130 mila euro

Nel corso dei recenti controlli predisposti dal Questore di Bari nel capoluogo e provincia, finalizzati anche al contenimento del contagio da Covid-19, i poliziotti del commissariato di Gravina, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio ADM di Bari, hanno controllato un’associazione culturale in Gravina. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa vigente e privi di relativi titoli autorizzatori.

In particolare 4 apparecchiature multifunzione denominati Totem e 9 apparecchi denominati Slot-Machine, in cui è stata rinvenuta la somma di 2.215,50 euro, sottoposta a sequestro; dopo le operazioni di lettura dei contatori degli apparecchi, gli agenti hanno contestato la prevista violazione per un importo di 130mila euro e hanno sottoposto gli apparecchi a sequestro amministrativo.

Sono stati anche contestate le violazioni a 6 giocatori e al titolare per la violazione delle prescrizioni previste dall’ultimo Dpcm.

PressGiochi