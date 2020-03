Gravina. Il sindaco Valente intensifica i controlli alle slot machine nelle tabaccherie

Intensificare i controlli presso le tabaccherie che al loro interno presentano delle slot machine. La richiesta è rivolta alle forze dell’ordine ed ad inoltrarla è il sindaco di Gravina Alesio Valente. L’iniziativa è finalizzata a diminuire la possibilità che si creino assembramenti che possano aumentare il rischio di contagio da coronavirus.

Un’attività che rientra tra le nuove iniziative che si intende assumere per contrastare il diffondersi del coronavirus a Gravina. Il primo cittadino ha auspicato l’incremento dei controlli presso i punti vendita dei tabacchi che presentino all’interno postazioni di giochi, anche sulla base di numerose segnalazioni che sono pervenute a Palazzo di Città sul mancato rispetto delle norme in materia di prevenzione del contagio da Covid-19. Si teme che non ci sia il rispetto della distanza di un metro e che si creino affollamenti che contrastano con i decreti emanati dal Presidente del consiglio Conte, per prevenite il diffondersi dell’epidemia.

In caso di certificata violazione- ricorda Valente- ci sarà una rigorosa adozione della legge con i conseguenziali provvedimenti “in linea con le motivazioni che hanno già portato alla chiusura dei centri scommesse e della sale da gioco”. L’invito rivolto ai gravinesi è a rinunciare, in questo particolare momento di emergenza, al gioco e, comunque, ad attenersi alle regole che impongono di rispettare la distanza interpersonale di un metro e che prescrivono di non creare affollamenti.

