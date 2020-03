Gravina (Figc): “Non chiediamo soldo al Governo, ma un fondo salva-calcio con l’1% delle scommesse”

Per il presidente della Figc Gravina per aiutare il movimento-calcio italiano si potrebbe formare un fondo salva-calcio con l’1% degli introiti incassati dalle scommesse.

Queste le parole del presidente della FIGC a Radio Cusano Tv. “Non possiamo chiedere soldi al governo perché sappiamo benissimo che ci sono altre priorità in questo momento. Chiediamo però la costituzione del fondo. Con risorse della Figc, che farà sacrifici importanti in questo momento, e risorse che devono derivare dalle scommesse. C’è una risoluzione dell’Unione Europea che dice che il diritto d’autore sulle scommesse va tutelato. La Francia già applica l’1 per cento e la stessa cosa sta chiedendo l’Nba”.

Secondo la Gazzetta dello Sport, in base ai dati definitivi della stagione 2018-19 si parlerebbe per la FIGC di un introito economico di circa 104 milioni di euro pari all’1% dei 10,4 miliardi di euro incassati dalle scommesse sul calcio.

PressGiochi