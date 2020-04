Gravina, cinque persone sorprese a giocare alle slot, sanzionate

Serrati i controlli a Gravina per far rispettare le disposizioni per il contrasto della diffusione del Coronavirus . Cinque persone, tra i 40 e i 54 anni, sono state sanzionate per essere state sorprese all’interno di una sala giochi. Il locale aveva anche una telecamera esterna per riprendere appunto l’ingresso del locale e l’arrivo delle Forze dell’Ordine.

I controlli, svolti insieme al personale della Polizia Locale, hanno consentito di appurare che il titolare della sala giochi era sprovvisto di licenza ed autorizzazione per la gestione delle slot-machine, che quindi sono sequestrate in attesa di ulteriori controlli da parte dell’Ufficio di Polizia Amministrativa del Commissariato.

Inoltre, come reso noto dalle Forze dell’Ordine, verificato che il titolare era in libertà vigilata, è stato segnalato al competente Tribunale di Sorveglianza per l’aggravamento della misura.

PressGiochi