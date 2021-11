Gratta&Vinci: nuovo layout per “New Turista per Sempre”

Vista la necessità di procedere alla ristampa dei biglietti della lotteria “New Turista per Sempre” per l’inserimento nel retro del layout dell’etichetta di certificazione FSC (Forest Stewardship Council) e la

Vista la necessità di procedere alla ristampa dei biglietti della lotteria “New Turista per Sempre” per l’inserimento nel retro del layout dell’etichetta di certificazione FSC (Forest Stewardship Council) e la nuova versione del logo “18+ Gioca senza esagerare”, oggi l’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli ha deliberato la nuova determina per la modifica del biglietto del Gratta e vinci “New Turista per Sempre”.

I biglietti della lotteria istantanea denominata “New Turista per Sempre” recanti il vecchio layout del retro del biglietto, potranno essere venduti fino all’esaurimento delle scorte in giacenza.

PressGiochi