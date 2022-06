Gratta&Vinci: arriva il nuovo gioco Crucijolly

Arriva oggi con la pubblicazione della determinazione direttoriale di ADM la nuova lotteria ad estrazione istantanea “Crucijolly”. Il nuovo gratta e vinci mette in palio 4 premi da 200mila euro

Arriva oggi con la pubblicazione della determinazione direttoriale di ADM la nuova lotteria ad estrazione istantanea “Crucijolly”.

Il nuovo gratta e vinci mette in palio 4 premi da 200mila euro e migliaia di premi minori. Il costo di ciascun biglietto è di 3 euro.

Si gioca scoprendo “LE TUE LETTERE” celate dall’immagine di diciotto cerchi gialli recanti all’interno una stella.

Successivamente: • nel “CRUCIVERBA” si devono grattare solo le lettere corrispondenti, cioè uguali, a quelle rinvenute ne “LE TUE LETTERE”: se con “LE TUE LETTERE”, si compongono, in verticale o in orizzontale, tre o più parole si vince l’importo indicato nella “LEGENDA” come di seguito riportato: · 3 parole € 3,00 · 4 parole € 10,00 · 5 parole € 20,00 · 6 parole € 50,00 · 7 parole € 100,00 · 8 parole € 500,00 · 9 parole € 1.000,00

· 10 parole € 200.000,00.

La parola è validamente composta se completata con l’utilizzo, in tutte le caselle che la compongono, di lettere presenti ne “LE TUE LETTERE” e delimitata, in verticale o in orizzontale, da due caselle grigie o da una casella grigia e il margine esterno del “CRUCIVERBA”; • nella “PAROLA JOLLY” si devono grattare solo le lettere corrispondenti, cioè uguali, a quelle rinvenute ne “LE TUE LETTERE”.

Si deve poi scoprire il “PREMIO” indicato sotto la “PAROLA JOLLY”.

Se con “LE TUE LETTERE” si compone la “PAROLA JOLLY” – cioè la parola risulta completata con l’utilizzo, in tutte e quattro le caselle che la compongono, di lettere presenti ne “LE TUE LETTERE” – si vince l’importo indicato sotto la scritta “PREMIO”. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 27.840.000. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2 per cento sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive. Qualora, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

PressGiochi