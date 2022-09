Gratta&Vinci: arriva “Fai 13”

Con determina firmata dal Direttore generale Marcello Minenna, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha indetto la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Fai 13”.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 33.600.000 biglietti, contiene 4 premi da 500mila euro, 4 premi da 200mila euro e 20 premi da 100mila euro.

Come si gioca?

Sul biglietto sono presenti cinque giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA

1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, “GIOCATA 4” e “GIOCATA 5”.

Le cinque giocate riportano:

– una sezione denominata “NUMERO VINCENTE” recante l’immagine di una sfera contenente il simbolo “€”;

– una sezione denominata “I TUOI NUMERI” recante l’immagine di tre simboli (tre coppe nella “GIOCATA 1”, tre corni nella “GIOCATA 2”, tre diamanti nella “GIOCATA 3”, tre quadrifogli nella “GIOCATA 4” e tre stelle nella “GIOCATA 5”);

– una sezione denominata “NUMERO BONUS” recante l’immagine di una sfera ove è riportato il moltiplicatore associato al numero bonus, che nella “GIOCATA 1”, nella “GIOCATA 3” e nella “GIOCATA 5” ha il valore “X2”, nella “GIOCATA 2” e nella “GIOCATA 4” ha il valore “X5.

Per ogni giocata si devono scoprire il “NUMERO VINCENTE” celato dal simbolo “€”, “I TUOI NUMERI” celati dai tre simboli e il “NUMERO BONUS” celato dalla sfera che riporta il moltiplicatore ad esso associato. Se ne “I TUOI NUMERI” si trova il “NUMERO VINCENTE” si vince il premio corrispondente; se ne “I TUOI NUMERI” si trova il “NUMERO BONUS” si vince il premio corrispondente moltiplicato per il relativo moltiplicatore. Se ne “I TUOI NUMERI” si trova il numero 13 si vince la somma dei premi presenti nella giocata. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

