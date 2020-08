Gratta&Vinci: aggiornato il layout di “Numeri Fortunati”

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha provveduto a disporre il nuovo layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Numeri Fortunati”, come richiesto dal concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. ha manifestato l’intenzione di procedere all’inserimento sul retro del biglietto della lotteria istantanea “Numeri Fortunati”, oggetto di ristampa, la dicitura “Puoi verificare se il biglietto è vincente con l’App ufficiale My Lotteries. www.mylotteries.it” in luogo di quella attualmente esistente.

I biglietti della lotteria istantanea denominata “Numeri Fortunati” recanti il vecchio layout del retro del biglietto, potranno essere venduti fino all’esaurimento delle scorte in giacenza.

PressGiochi