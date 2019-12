Gratta&Vinci. A Modena vinti 500mila euro con il biglietto “Nuovo Doppia Sfida”

La fortuna tocca L’Emilia Romagna e in particolare Modena, dove è stata realizzata una vincita da 500 mila euro con il biglietto “Nuovo Doppia Sfida”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Enrico Rubbiani, in viale dello Sport 50, Modena.

“Qui da noi lo scorso ottobre hanno vinto un milione e oggi 500mila, siamo la tabaccheria più fortunata della zona! Non so chi possa essere il vincitore perché siamo in un centro commerciale e abbiamo tantissimi clienti. Auguro al vincitore le più grande fortune e che si possa godere la vincita!” ha dichiarato il titolare del punto vendita.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 6 miliardi e 400 milioni di euro su tutto il territorio nazionale e in Emilia Romagna premi per oltre 515 milioni di euro.

PressGiochi