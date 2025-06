Gratta e vinci ancora protagonisti: 13,2 miliardi giocati nel 2024

Prosegue la nostra analisi sui numeri del gioco pubblico in Italia, con un focus dedicato alle lotterie istantanee. Un segmento che, anche nel 2024, conferma la sua natura fortemente radicata

Prosegue la nostra analisi sui numeri del gioco pubblico in Italia, con un focus dedicato alle lotterie istantanee. Un segmento che, anche nel 2024, conferma la sua natura fortemente radicata nella rete fisica e mostra andamenti territoriali particolarmente interessanti sul fronte delle vincite.

Nel 2024 le lotterie istantanee hanno generato una raccolta complessiva di 13,240 miliardi di euro. Di questa somma, solo 276,1 milioni provengono dal canale online, pari ad appena il 2,09% del totale, a conferma della vocazione spiccatamente “da banco” di questo prodotto, destinato a rimanere prevalentemente fisico.

Le vincite erogate sul canale terrestre ammontano a 9,575 miliardi, con un payout medio nazionale del 73,86%. L’online, pur con volumi contenuti, presenta una percentuale di vincita più alta, pari al 77,86%.

A livello territoriale, si registrano differenze significative nelle percentuali di vincita, spesso legate alla concentrazione delle grandi vincite in determinate aree. In alcuni comuni, addirittura, le vincite totali superano l’importo giocato, con differenziali anche rilevanti. Caso emblematico è quello della Valle d’Aosta, che nel canale terrestre ha registrato un payout record dell’89,57%. Sul fronte online, la regione più fortunata è stata la Toscana, con una percentuale di vincita dell’89,86%.

Per un confronto omogeneo con i dati del 2022, è necessario considerare insieme le lotterie istantanee e tradizionali, che all’epoca erano aggregate sotto un’unica voce. Sommando i due canali, il 2024 si chiude con una raccolta di 13,283 miliardi di euro, in crescita del 20,69% rispetto agli 11,006 miliardi registrati due anni prima. Un incremento che evidenzia la tenuta e, in parte, il rilancio di un comparto storico del gioco pubblico italiano.

SPESA PROCAPITE

Considerando le prime nove regioni per volume di raccolta, il giocato pro capite – calcolato sulla popolazione maggiorenne al 31 dicembre 2024 – risulta nettamente più elevato nel Lazio, con 312,89 euro a persona. La Lombardia, pur registrando una raccolta complessiva molto più alta, si colloca oltre 30 euro sotto questo valore.

Anche la spesa effettiva pro capite riflette questa tendenza: il Lazio guida la classifica con 78 euro, seguito dalla Lombardia con 72,7 euro e dall’Emilia-Romagna con 71 euro.

