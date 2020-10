Grassi (SWG): “Sul tema del gioco c’è una grande difficoltà a cogliere le dimensioni reale del fenomeno”

A presentare la ricerca “Da Grandi si Gioca” è stato questa mattina Riccardo Grassi, Direttore di Ricerca SWG durante la tavola rotonda digitale “Il gioco buono: un alleato contro l’illegalità” organizzata da Formiche in collaborazione con SWG alla presenza del Sottosegretario con Delega ai giochi Pier Paolo Baretta, l’avv. Alessandro Canali di ADM e Giuliano Frosini di Lottomatica.

“Sappiamo benissimo che il tema è complesso e richiede un approccio attento – ha affermato Grassi in apertura di intervento -. Abbiamo voluto concentrarci sul concetto di gioco perché il gioco cambia la sua accezione man mano che si aggiungono connotati. Dal gioco da bambino a quello dei grandi fino all’introduzione del denaro cambia progressivamente il modo di pensarlo. Se pensiamo al gioco ludico si ritorna all’infanzia con concetti positivi. Se associamo al gioco la parola adulti entra in campo un concetto diverso del giocare per altri fini.

Quando collochiamo il tema di giocare nei giochi con vincita in denaro il panorama cambia ancora. Un adulto che gioca si considera una persona che spreca denaro fino alla persona considerata malata. In tutto questo si perde la visione del giocatore in sé e di coloro che giocano in forme sane e totalmente controllate. Il tema della ludopatia è un tema chiarissimo soprattutto per i giocatori. Il punto fondamentale di negatività non è la presenza di denaro ma di mancanza di controllo tra i giocatori.

La diffusione e pericolosità del gioco sono considerate pari a quelle dell’alcol. Dato che ci stupisce visto che i danni dell’alcol sono in realtà superiori a quelli del gioco. Il gioco viene considerato addirittura più pericoloso del fumo e di Internet.

Sul tema del gioco c’è una grande difficoltà a cogliere le dimensioni reale del fenomeno sia sulle dimensioni che sull’impatto economico e sociale.

Secondo il nostro studio la responsabilità del gioco patologico è delle persone che giocano. Questo viene attribuito ad una scelta individuale. Al secondo posto c’è lo Stato come responsabile, con un ruolo ambivalente, in quanto beneficiario e regolatore.

Tra le soluzioni proposte dallo studio, sarebbe poco praticabile un divieto assoluto perché non ridurrebbe la dipendenza e favorirebbe il mercato illegale. Piuttosto bisognerebbe controllare maggiormente i siti di gioco”.

PressGiochi