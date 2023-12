Grassi (Swg): “In Italia stimati 22 mln di giocatori, ma la spesa percepita è più alta di quella reale”

Giocare da grandi.

Questo il titolo dell’evento tenuto oggi a Roma e promosso da Swg e Igt.

Riccardo Grassi di Swg ha presentato la ricerca. “Un ostacolo che trovano gli attori coinvolti – ha detto – e’ quello di calcolare la spesa del giocatore ma i dati che abbiamo sono relativi alla raccolta. Sono oltre 22 i mln di italiani che giocano ai vari tipi di gioco. Dalla nostra ricerca abbiamo evidenziato che il gioco è una costante. L’8 % gioca solo online e il 51,2% gioca sia online che in presenza.

La spesa media percepita e’ di 113 euro al mese. Il 18% dei giocatori spende 20 euro al mese ed è convinto di vincere molto di più di quello che spende. Sono i giocatori meno competenti. Mentre i più esperti hanno la consapevolezza di spendere una cifra più vicina alla realtà e ritengono di perdere 30 euro per ogni 100 euro che giocano.

Il 76% dei giocatori nell’arco di due mesi riconosce di aver speso molto più di quello che ha guadagnato.

Dalle nostre rilevazioni stimiamo che oggi in Italia ci siano 22 milioni di giocatori. La spesa percepita da ciascuno giocatore è più alta di quella realmente effettuata calcolando i dati ufficiali forniti da ADM.

Abbiamo dedicato spazio anche ai giochi senza vincita in denaro. In questo caso la spesa percepita è di 16 euro mese per usare app e giochi online”.

PressGiochi