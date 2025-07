Grandi eventi sportivi: approvato odg M5S su contrasto alle scommesse illecite: task force e IA al centro della strategia

Nel corso dell’esame in Senato del disegno di legge di conversione del decreto per i grandi eventi sportivi, è stato approvato in 7a Commissione un ordine del giorno presentato dal

Nel corso dell’esame in Senato del disegno di legge di conversione del decreto per i grandi eventi sportivi, è stato approvato in 7a Commissione un ordine del giorno presentato dal senatore Pirondini (M5S) che punta a rafforzare il contrasto alle scommesse sportive illecite. Il testo impegna il Governo a promuovere meccanismi strutturati di cooperazione a livello europeo e a sostenere la creazione di task force miste, composte da forze dell’ordine e organi sportivi, con poteri operativi. Tra le misure già accolte, anche l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale per il rilevamento di flussi anomali, con l’obiettivo di anticipare e intercettare fenomeni sospetti legati al betting.

G/1600/4/7 testo 2 BEVILACQUA, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto- legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, premesso che:

l’articolo 6 del provvedimento all’esame, in relazione alla disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevede un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

durante l’esame in sede referente è stato approvato con riformulazione un emendamento a firma M5S finalizzato a consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse alle autorità amministrative competenti attraverso sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale;

il testo originario dell’emendamento precisava altresì che attraverso l’uso di Intelligenza Artificiale e data analytics, si potessero ricavare informazioni dai dati estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, rilevare transazioni sospette, ampliando il tutto con un « sistema di early warning », in collegamento con l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

l’approvazione in sede referente di un emendamento che consente l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per il rilevamento di flussi anomali di scommesse rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione e nel contrasto di tali fenomeni; tuttavia, al fine di rafforzare ulteriormente l’efficacia del contrasto alle scommesse illecite, si ritiene necessario prevedere meccanismi di cooperazione a livello europeo, impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziate finalizzate a promuovere e rafforzare gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri dell’UE per il monitoraggio e il contrasto delle scommesse sportive sospette, così come lo scambio di buone pratiche;

a sostenere, nelle sedi opportune, l’istituzione di task force miste a livello nazionale, composte da rappresentanti delle forze dell’ordine e degli organi sportivi, dotate di poteri operativi per condurre interventi ra-pidi e mirati contro le attività illecite legate alle scommesse.

