Grande successo per l’esordio di ICE SiGMA Asia Digital

L’esordio di ICE SiGMA Asia Digital è stato un enorme successo. Gli organizzatori hanno affermato che l’evento virtuale ha attirato un pubblico di oltre 1.600 partecipanti in 17 sessioni dall’8 al 10 giugno. L’evento ha incluso sessioni e presentazioni di leader del settore, autorità governative e di regolamentazione di diversi paesi e analisti. Oltre 7.300 messaggi sono stati inviati attraverso la piattaforma di live streaming e i partecipanti hanno preso parte a più di 5.000 discussioni individuali. Il direttore dell’evento Greg Saint di Clarion Events ha dichiarato: “ICE Asia Digital è stato un grande successo e siamo lieti di aver ricevuto un feedback fantastico dai partecipanti. Clarion Gaming continuerà ad aggiungere valore e supporto alla ampia comunità di giochi con il prossimo obiettivo: iGB Live! Online, dal 14 al 17 luglio, che riunirà le più grandi menti del settore iGaming per continuare l’apprendimento durante questo periodo difficile”. Le date della conferenza in Asia per il prossimo anno sono già state annunciate per il 27-28 maggio e le registrazioni sono già aperte.

PressGiochi