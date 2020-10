Grande successo per la prima giornata dedicata ai centri ippici del Lazio per la Federazione Italiana Turismo equestre

Si e’ svolta Sabato 10 ottobre a Montalto Marina , la prima giornata dedicata ai centri ippici del Lazio che praticano il Turismo Equestre, il turismo equestre oltre alla passione una delle attività economiche principali del nostro paese nel rispetto della multifunzionalità aziendale.

Nella prima edizione svoltasi Sabato 10 Ottobre a Montalto Marina, ospiti del Camping Pioner Etrusco, hanno partecipato circa 35 centri ippici provenienti da tutta la Regione che hanno avuto modo di confrontarsi sulle tematiche del settore e sulle sue opportunità di sviluppo.

Il Presidente Regionale Franco Amadio che ha fortemente voluto questa prima edizione durante il pranzo ha illustrato le grandi potenzialità economiche e sociali di questo settore e di come nell’era Covid possa essere individuato come uno degli sport praticabili più sicuri.

Montare a cavallo all’aria aperta rispettando le distanze – ha affermato Franco Amadio Presidente del Comitato Regionale Lazio Federazione Italiana Turismo Equestre – ha permesso in primavera ed in estate un aumento notevole degli afflussi ai centri ippici con un inaspettato ritorno economico che ha permesso di limitare le perdite precedentemente subite.

La giornata ha avuto il suo momento migliore la mattina quando sotto uno splendido sole di ottobre, i cavalieri si sono concessi una passeggiata a cavallo sulla spiaggia che va da Montalto a Tarquinia. I colori verdi della maremma e l’azzurro del mare rimarranno per sempre un ricordo indelebile per tutti. L’appuntamento è per il 2021 per celebrare nuovamente il Turismo Equestre del Lazio.

PressGiochi