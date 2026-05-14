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Grande Fratello Vip, la semifinale: per gli esperti Sisal è testa a testa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, entrambe a 3,00

Con l’avvicinarsi della finale del Grande Fratello VIP, nella casa la tensione è altissima: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo hanno già conquistato un posto nell’ultimo atto del reality.

14 Maggio 2026

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Con l’avvicinarsi della finale del Grande Fratello VIP, nella casa la tensione è altissima: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo hanno già conquistato un posto nell’ultimo atto del reality. Chi sarà il quarto concorrente che completerà il quartetto? Nell’attesa di scoprirlo, gli esperti Sisal hanno già elaborato un primo pronostico sul vincente finale.

È testa a testa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Le concorrenti, entrambe offerte a 3,00, al momento sono le principali candidate alla vittoria finale. Ma la corsa non è chiusa: Raimondo Todaro a quota 4,00 potrebbe infatti ancora avere tutte le carte in regola per compiere la scalata, mentre Adriana Volpe a 7,50, inizialmente indicata come la principale favorita, tenta la strada dell’underdog. La terza finalista, Lucia Ilardo, può sorprendere con la vittoria proposta a 12,00.

Più distanti dal traguardo Francesca Manzini e Raul Dumitras, appaiati a 16,00. Ricordiamo però che Dumitras è ancora in gioco per un obiettivo, insieme a Renato Biancardi: i due, infatti, si sfidano al televoto per conquistare il quarto posto da finalista. Chi la spunterà? Oggi sappiamo che l’ipotesi di vedere Renato Biancardi trionfare in questa edizione è quasi una chimera: la sua vittoria pagherebbe infatti 100 volte la posta su Sisal.it.

 

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