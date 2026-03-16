Grande Fratello Vip 2026 – Adriana Volpe prima candidata alla vittoria, a 2,00 su Sisal.it Il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione può risollevare lo share

Tutto è pronto per la nuova edizione del Grande Fratello VIP: il ritorno di Ilary Blasi risolleverà le sorti di uno dei reality più longevi della televisione italiana? Secondo gli esperti Sisal la probabilità che lo share della prima puntata scenda o superi il 21,49% si gioca alla pari, a quota 1,85, mentre l’esordio della Ventura aveva toccato il 24%.

A contribuire al successo c’è però anche il cast. Tra i concorrenti, su Sisal.it spunta già il nome di Adriana Volpe che, offerta a 2,00, si candida come la principale favorita al trionfo finale. La conduttrice torna nella Casa più spiata d’Italia dopo l’esperienza del 2020, quando fu costretta a lasciare il programma a causa di un grave lutto familiare. Dopo essere rientrata come opinionista nella stagione successiva, quest’anno la Volpe si rimette in gioco come concorrente e sembra essere già determinata a vincere.

Attenzione però a Renato Biancardi, cantante di hit virali e volto del programma “Ex on the Beach Italia”. Possiamo considerarlo come il principale rivale della Volpe proposto a quota 3,00. Seguono la showgirl Paola Caruso, il celebre ballerino Raimondo Todaro e l’imitatrice e comica Francesca Manzini: tre concorrenti molto diversi tra loro ma amatissimi dal pubblico. La probabilità di vedere uno di loro vincente è offerta a 9,00. Più indietro, ma pronti a sorprendere, il rapper GionnyScandal e l’ex volto di “Temptation Island” Raul Dumitras, che ha fatto appassionare il pubblico con le sue vicende amorose. Entrambi sono appaiati a quota 12,00.

Tra gli outsider da tenere d’occhio figurano anche Lucia Ilardo, anche lei conosciuta grazie alla sua partecipazione a “Temptation Island” (25,00) e il gruppo composto dall’ex parlamentare Alessandra Mussolini, l’ex iena Marco Berry, l’imprenditore Giovanni Calvario, la modella Ibiza Altea e il comico Dario Cassini, tutti proposti a quota 33,00.

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