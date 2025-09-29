Newsletter

29 Settembre 2025 - 18:35

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Grande Fratello 2025: il ritorno sullo schermo della Ventura solleverà lo share del reality? Il pronostico degli esperti Sisal

Cresce l’attesa per la prima puntata del Grande Fratello 2025, in onda stasera su Canale 5: basterà l’entrata in scena di Simona Ventura a guidare il reality verso il successo?

29 Settembre 2025

Share the post "Grande Fratello 2025: il ritorno sullo schermo della Ventura solleverà lo share del reality? Il pronostico degli esperti Sisal"

Stampa pagina

Cresce l’attesa per la prima puntata del Grande Fratello 2025, in onda stasera su Canale 5: basterà l’entrata in scena di Simona Ventura a guidare il reality verso il successo? Secondo gli esperti Sisal le possibilità che lo share sia superiore o inferiore al 23,75% al momento sono offerte in pari quota a 1,82. A ostacolare un possibile record di ascolti, in programma su Rai1, l’esordio della nuova stagione di Blanca, fiction già molto seguita e apprezzata dal grande pubblico.

Dopo 14 anni di assenza dai reality, la Ventura ha però subito acceso la curiosità del pubblico, mentre il cast “nip”, che torna al format classico molto apprezzato dagli spettatori, promette dinamiche coinvolgenti e momenti di alta tensione all’interno della casa, riflettendosi anche nella scelta degli opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

ADM, prime istruzioni per i concessionari del gioco online: dal 13 novembre sarà attivo un unico sito per ogni concessione

Zamparelli (STS Fit): “Nel riordino, priorità alla rete generalista terrestre”

TAR Lazio: confermata la revoca della licenza di gioco per carenza di affidabilità dell’esercente

Catania: la Polizia sospende la licenza di un centro scommesse per 7 giorni, era ritrovo abituale di pregiudicati

Champions League – Atalanta in cerca di rivincita contro il Club Brugge

Portogallo, pubblicità al gioco al centro del dibattito parlamentare: il partito Livre propone misure più severe

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 28 del 4-5 ottobre 2025

Caserta: titolare di una ditta di slot machine vittima di estorsione, scattano tre arresti

Grande Fratello 2025: il ritorno sullo schermo della Ventura solleverà lo share del reality? Il pronostico degli esperti Sisal

Speciale IAAPA. Tecnologie immersive: VR, AR e MR conquistano l’amusement

Data room Astro: il trentaquattresimo bollettino sulle ludopatie

Divieto pubblicità al gioco, Nuova Zelanda: sanzionati quattro influencer e un casinò online per un totale di NZD 125mila

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy