Grand Prix d’Amérique: Etonnant davanti a tutti per il trionfo

Tutti gli appassionati di ippica sognavano di ammirare il terzo trionfo consecutivo nel Grand Prix d’Amérique di Face Time Bourbon. Invece il grave infortunio del trottatore francese, che forse dovrà dare l’addio alle corse, cambia le carte in tavola per la gara in programma domenica all’ippodromo di Vincennes. Secondo gli esperti di Sisal, infatti, Etonnant diventa il favorito numero uno per entrare nella leggenda visto che il suo successo, in quota antepost, si gioca a 3,75.

L’avversario più accreditato per il figlio di Timoko e Migraine appare Davidson Du Pont che, dopo il secondo posto dello scorso anno, vuole tagliare il traguardo davanti a tutti: ipotesi in quota a 4,25. Il terzo incomodo è sicuramente Feydeau Seven, partito fortissimo nel 2022 grazie a due vittorie in altrettante corse. Trionfare però nel Grand Prix d’Amérique sarà ben altra storia tanto che il suo successo è offerto a 7,00.

La sorpresa può arrivare da Cokstile, trottatore norvegese ma con proprietà e driver italiani. L’allievo di Hansen Erik Bondo sarà ancora in coppia con Gabriele Gelormini e, dopo aver già vinto a Vincennes lo scorso 2 gennaio, punta a ripetersi nella corsa di trotto per eccellenza. Il nove anni scandinavo primo sul traguardo pagherebbe 8 volte la posta.

PressGiochi